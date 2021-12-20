ВОЗ призвала "не сидеть сложа руки", считая что "Омикрон" является легким вариантом

"Штамм "омикрон" не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а поэтому глупо сидеть, сложа руки", - сказала она.

В связи с чем, по словам главного научного сотрудника организации, программы бустерной вакцинации, что "разворачиваются во многих странах", должны быть нацелены в первую очередь на людей со слабой иммунной системой,

Она отметила, что "в ВОЗ не верят, что все вакцины станут полностью неэффективными" против штамма "Омикрон".