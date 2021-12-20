ВОЗ призвала "не сидеть сложа руки", считая что "Омикрон" является легким вариантом
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала "неразумными" мысли о том, что штамм "Омикрон" не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не "сидеть сложа руки".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее заявление, которое цитирует Reuters.
"Штамм "омикрон" не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а поэтому глупо сидеть, сложа руки", - сказала она.
В связи с чем, по словам главного научного сотрудника организации, программы бустерной вакцинации, что "разворачиваются во многих странах", должны быть нацелены в первую очередь на людей со слабой иммунной системой,
Она отметила, что "в ВОЗ не верят, что все вакцины станут полностью неэффективными" против штамма "Омикрон".
Напомним, сегодня во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов.
Добавим, глава Европейского агентства по лекарственным средствам (ЭМА) заявила, что используемые на сегодняшний день вакцины от коронавируса менее эффективны против нового штамма.