ВОЗ призвала "не сидеть сложа руки", считая что "Омикрон" является легким вариантом

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала "неразумными" мысли о том, что штамм "Омикрон" не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не "сидеть сложа руки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее заявление, которое цитирует Reuters.

"Штамм "омикрон" не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а поэтому глупо сидеть, сложа руки", - сказала она.

В связи с чем, по словам главного научного сотрудника организации, программы бустерной вакцинации, что "разворачиваются во многих странах", должны быть нацелены в первую очередь на людей со слабой иммунной системой,

Она отметила, что "в ВОЗ не верят, что все вакцины станут полностью неэффективными" против штамма "Омикрон".