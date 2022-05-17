ВОЗ предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе

Всемирная организация здравоохранения начала подготовку к борьбе с холерой и другими инфекционными заболеваниями, которые могут распространиться на временно оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова менеджера ВОЗ по вопросам инцидентов в Украине Дорит Ницан.

По ее словам, от неправительственных организаций поступила информация, что в Мариуполе на улицах болото, и канализационная вода смешивается с питьевой.

"Это грозит увеличением возможности распространения различных заболеваний, в частности холеры. Мы готовим противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничаем с неправительственными организациями, чтобы поддерживать людей на оккупированных территориях", - сообщила Ницана.

В то же время она отметила, что во время пребывания в Запорожье и Днепре ВОЗ обеспечила больницы наборами первичной медицинской помощи. По словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, один такой набор позволяет лечить 1000 человек в течение трех месяцев.