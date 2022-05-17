UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВОЗ предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе

Фото: ВОЗ предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе (фото pixbay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Всемирная организация здравоохранения начала подготовку к борьбе с холерой и другими инфекционными заболеваниями, которые могут распространиться на временно оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова менеджера ВОЗ по вопросам инцидентов в Украине Дорит Ницан.

По ее словам, от неправительственных организаций поступила информация, что в Мариуполе на улицах болото, и канализационная вода смешивается с питьевой.

"Это грозит увеличением возможности распространения различных заболеваний, в частности холеры. Мы готовим противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничаем с неправительственными организациями, чтобы поддерживать людей на оккупированных территориях", - сообщила Ницана.

В то же время она отметила, что во время пребывания в Запорожье и Днепре ВОЗ обеспечила больницы наборами первичной медицинской помощи. По словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, один такой набор позволяет лечить 1000 человек в течение трех месяцев.

Напомним, в конце мая-начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются переложить на Украину, обвинив в "применении биологического оружия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь