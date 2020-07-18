ВОЗ поможет Украине в подготовке медсистемы к большим нагрузкам

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что ВОЗ поможет в подготовке украинской медицинской системы к большим нагрузкам. Планируется усилить ряд мероприятий по выявлению и контролю COVID-19.

Об этом он сказал в интервью "НВ".

"Украина - страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны ко все большей нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", - заявил Хабихт.

Он добавил, что Украина сейчас является одной из 5-6 европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число для вируса больше единицы, но смертность остается относительно низкой, 2-3%.

Представитель ВОЗ также отметил, что масштабы инфицирования коронавирусом в Украине могут быть больше, чем сообщает официальная статистика. В этом ключе он подчеркнул важность расширения масштабов тестирования.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили о готовности Украины ослабить некоторые карантинные меры.

Ранее в организации назвали причины вспышки коронавируса в Украине.

РБК-Украина также писало, что в Минздраве планируют к сентябрю вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19.