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В ВОЗ отметили замедление распространения коронавируса

Суббота 06 февраля 2021 04:45
В ВОЗ отметили замедление распространения коронавируса
Фото: маска (pexels)
Автор: Даша Харченко

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. В то же время она призвала продолжать соблюдать ограничения.

Об этом Мария ван Керкхове сказала на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, ВОЗ ежедневно фиксирует сокращение выявляемых случаев заражения.

"Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - сказала ван Керкхове.

Также она подчеркнула, что важную роль в этом сыграла вакцинация.

Напомним, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса. Там беспокоятся, чтобы вакцины хватило и менее состоятельным странам.

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