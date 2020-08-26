ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВОЗ объявила о полной победе над полиомиелитом в Африке

Женева, Среда 26 августа 2020 02:32
ВОЗ объявила о полной победе над полиомиелитом в Африке
Фото: ВОЗ (Wiki)
Автор: Артур Родивилов

Представители комиссии сделали специальное заявление

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о полном искоренении полиомиелита на всей территории Африки, Победа над заболеванием стала историческим успехом в области общественного здравоохранения.

Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что "конец дикого полиомиелита в Африке - великий день. Никто из нас не смог бы добиться этого в одиночку".

Он добавил, что с 1966 года, когда государства Африки впервые начали массово бороться с заболеванием, на континент было поставлено около 9 млрд вакцин от полиомиелита, что и помогло в конечном итоге добиться победы над ним.

Представители комиссии сделали специальное заявление и передали ВОЗ соответствующий сертификат.

Полиомиелит - вирусное инфекционное заболевание, которые проявляется в виде спиномозгового паралича у детей. Последний случай заболевания был зафиксирован в Африке в 2016 году, но руководство ВОЗ приняло решение выждать четыре года, чтобы удостовериться в отсутствии новых вспышек инфекции.

Согласно данным организации, борьба с заболеванием, которая началась в 1966 года, спасла около 180 тыс. детских жизней и предотвратила паралич у 1,8 млн человек.

Напомним, риск вспышки полиомиелита в Украине был отнесен к категории высоких, процент охвата прививками от заболевания в стране является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ВОЗполиомиелит
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь