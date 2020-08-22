ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок детьми: для кого они обязательны

Детям от 5 до 12 лет маски носить не рекомендуют
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению средств защиты органов дыхания, в том числе медицинских масок, детьми. В ВОЗ пояснили, каким возрастным категориям детей маски нужны, а каким нет.
Об этом говорится в рекомендациях на официальном сайте ВОЗ.
Так, организация не рекомендует носить маски детям в возрасте от 5 до 12 лет, ведь они не могут самостоятельно использовать средства защиты должным образом. ВОЗ назвала перечень факторов, на которые необходимо опираться во время принятия решения относительно использования маски:
При этом организация подчеркивает, что на детей от 12 лет распространяются те же условия, что и на взрослых. Таким детям рекомендуют носить маски, когда нет возможности соблюдения социальной дистанции, а в районе проживания высокая заболеваемость коронавирусом.
Напомним, не носить маски во время обучения разрешило детям Министерство здравоохранения Украины.