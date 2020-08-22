ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок детьми: для кого они обязательны

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Детям от 5 до 12 лет маски носить не рекомендуют

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению средств защиты органов дыхания, в том числе медицинских масок, детьми. В ВОЗ пояснили, каким возрастным категориям детей маски нужны, а каким нет.

Об этом говорится в рекомендациях на официальном сайте ВОЗ.

Так, организация не рекомендует носить маски детям в возрасте от 5 до 12 лет, ведь они не могут самостоятельно использовать средства защиты должным образом. ВОЗ назвала перечень факторов, на которые необходимо опираться во время принятия решения относительно использования маски:

есть ли распространенная передача вируса в районе проживания ребенка;

способность ребенка безопасно и правильно использовать маску;

доступ к маскам, а также замена масок в школах и службах по уходу за детьми;

потенциальное влияние ношение маски на обучение и психосоциальное развитие;

конкретные условия взаимодействия ребенка с другими людьми, которые находятся в зоне риска к коронавирусу.

При этом организация подчеркивает, что на детей от 12 лет распространяются те же условия, что и на взрослых. Таким детям рекомендуют носить маски, когда нет возможности соблюдения социальной дистанции, а в районе проживания высокая заболеваемость коронавирусом.

Напомним, не носить маски во время обучения разрешило детям Министерство здравоохранения Украины.