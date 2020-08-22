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ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми: для кого вони обов'язкові

Женева, Субота 22 серпня 2020 19:21
ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми: для кого вони обов'язкові
Фото: люди у масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Дітям від 5 до 12 років маски носити не рекомендують

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила рекомендації щодо носіння засобів захисту органів дихання, в тому числі медичних масок, дітьми. У ВООЗ пояснили, яким віковим категоріям дітей маски потрібні, а яким ні.

Про це йдеться в рекомендаціях на офіційному сайті ВООЗ.

Так, організація не рекомендує носити маски дітям віком від 5 до 12 років, адже вони не можуть самостійно використовувати засоби захисту належним чином. ВООЗ назвала перелік чинників, на які необхідно спиратися під час ухвалення рішення щодо використання маски:

  • чи є поширена передача вірусу в районі проживання дитини;
  • здатність дитини безпечно і належно використовувати маску;
  • доступ до масок, а також заміна масок у школах та службах по догляду за дітьми;
  • потенційний вплив носіння маски на навчання та психосоціальний розвиток;
  • конкретні умови та взаємодії у дитини з іншими людьми, які перебувають у зоні ризику до коронавірусу.

При цьому, організація наголошує, що на дітей від 12 років поширюються ті самі умови, що й на дорослих. Таким дітям рекомендують носити маски, коли немає можливості дотримання соціальної дистанції, а в районі проживання висока захворюваність на коронавірус.

Нагадаємо, не носити маски під час навчання дозволило дітям Міністерство охорони здоров'я України.

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