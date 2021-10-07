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ВОЗ начала поставлять лекарства от COVID-19 в КНДР, где заявляют об "отсутствии вируса"

Новина українською →
КНДР, Четверг 07 октября 2021 10:58
ВОЗ начала поставлять лекарства от COVID-19 в КНДР, где заявляют об "отсутствии вируса" Фото: ВОЗ начала поставлять лекарства от COVID-19 в КНДР (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Всемирная организация здравоохранения начала поставки лекарственных средств против коронавируса в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Впрочем, в КНДР заявляют об "отсутствии вируса" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

"Чтобы поддержать КНДР основными медикаментами от COVID-19, ВОЗ начала доставку через Далянь", - говорится в сообщении.

Однако в еженедельном отчете ВОЗ за 20-26 сентября (когда, вероятно, происходили поставки) не уточняют, о каких именно лекарствах идет речь.

В Организации выразили надежду, что такие поставки повысят вероятность ослабления пограничного контроля в Северной Корее, которая ввела их на фоне вспышки коронавируса в Китае.

"После вспышки COVID-19 в Китае Пхеньян усилил пограничный контроль, а в июле закрыл основной судоходный маршрут, соединяющий Далянь (КНР) с северокорейским портом Нампхо", - уточняют в сообщении.

Между тем в КНДР ранее заявили, что в них нет коронавируса и отказалась от помощи из-за опасений, что любая поставка может распространить вирус на ее территорию.

В последнем отчете ВОЗ говорится, что в общей сложности 40 700 граждан Северной Кореи прошли тестирование на COVID-19, но "по состоянию на 23 сентября 2021 года ни одного случая зарегистрировано не было".

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