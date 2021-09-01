ВОЗ и Германия открыли в Берлине центр сбора данных о пандемиях и эпидемиях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и власти Германии открыли в Берлине центр по сбору и анализу данных о пандемиях и эпидемиях. Среди его задач предоставление странам информации и решений, позволяющих быстрее и эффективнее реагировать на вспышки опасных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ .

"Мир должен иметь возможность определять новые явления с пандемическим потенциалом и отслеживать меры по борьбе с болезнями в режиме реального времени, чтобы обеспечить эффективное управление рисками пандемии и эпидемии", - приводится в релизе заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, центр станет ключом к усилиям стран в борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, данные центра позволят создавать системы, помогающие делиться экспертным опытом во всем мире.

Берлинский центр, отметил Гебрейесус, сосредоточит внимание на анализе данных и оценке рисков, связанных с заболеваниями, на ранних стадиях, прежде чем они распространятся и "приведут к смертям и общественным потрясениям".

Центр в Берлине является частью программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Он станет новым видом сотрудничества стран и партнеров в мире для борьбы с пандемиями и эпидемиями. В его задачи входит поддержка работы экспертов, обеспечение стран инструментами, которые позволят эффективнее и быстрее принимать решения о том, как оценивать сигналы о вспышках опасных заболеваний.

Директором берлинского центра назначен доктор Чикве Ихеквеазу. В настоящее время он возглавляет Нигерийский центр по контролю за заболеваниями.