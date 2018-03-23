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Интервью

Россияне отбирают паспорта у боевиков на оккупированном Донбассе, - разведка

НовостиОбщество    23.03.2018 - 09:30
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com)

​​​​​​​Боевики из России или других стран СНГ обязаны сдать все документы

У воюющих на Донбассе граждан России и других стран СНГ массово изымают паспорта и все документы, которые могут прямо или косвенно подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook со ссылкой на данные разведки.

В частности, сообщается, что до утра 22 марта боевики из России или других стран СНГ были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или косвенно подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе, сообщили в украинской разведке.

"Украинская разведка сообщает, что на территориях террористических псевдореспублик завершился очередной этап беспрецедентной акции "Сдай документы командиру". К участию в обязательном порядке привлекались "ихтамнеты", которые имеют гражданство России, а также гражданство других стран содружества. Условия акции просты: до утра 22 марта такие боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или косвенно подтверждать участие "граждан содружества" в военном конфликте на Донбассе. Решением командиров 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск сдачи подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки. В случае отказа от добровольного участия в акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные акции на оккупированных территориях проводятся с определенной периодичностью и часто связаны с задержанием одного из боевиков украинскими военными.

"Они проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания украинскими военными очередного боевика с российской пропиской. Акции уже проходили после задержания российских граждан Агеева и Покусаева (Виктора Агеева и Николая Покусаева. – ред.). Как и предыдущие, нынешняя проведена в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ. За ее ходом и соблюдением правил всеми участниками наблюдали арбитры из ФСБ. Такой строгий контроль не случаен, ведь боевики не слишком предпочитают прощаться с документами", – добавили в штабе.

 

Російсько-окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях масово вилучають паспорти у бойовиків Українська...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 22 березень 2018 р.

Напомним, как сообщалось ранее, вчера в штабе АТО сообщили о задержании очередного боевика. Он оказался уроженцем Енакиево Донецкой области 1979 года рождения Романом Толкущим. До начала событий на востоке Украины он находился в Москве. 

В зоне АТО соблюдается режим тишины, - штаб На Донбассе боевики в полной мере соблюдают перемирие, - штаб
Теги: боевики, Новости АТО
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