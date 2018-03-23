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Росіяни відбирають паспорти у бойовиків на окупованому Донбасі, - розвідка

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 09:30
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com)

Бойовики з Росії або інших країн СНД зобов'язані здати всі документи

У воюючих на Донбасі громадян Росії та інших країн СНД масово вилучають паспорти і всі документи, які можуть прямо або побічно підтверджувати їх участь у військовому конфлікті на Донбасі. Про це повідомляє штаб АТО в Facebook з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, повідомляється, що до ранку 22 березня бойовики з Росії або інших країн СНД були зобов'язані здати всі документи, які можуть прямо або побічно підтверджувати їх участь у військовому конфлікті на Донбасі, повідомили в українській розвідці.

"Українська розвідка повідомляє, що на територіях терористичних псевдореспублик завершився черговий етап безпрецедентної акції "Здай документи командиру". До участі в обов'язковому порядку залучалися "ихтамнеты", які мають громадянство Росії, а також громадянство інших країн співдружності. Умови акції прості: до ранку 22 березня такі бойовики були зобов'язані здати всі документи, які можуть прямо або побічно підтверджувати участь громадян співдружності" у військовому конфлікті на Донбасі. Рішенням командирів 1-го і 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ підлягають здачі паспорта, договору, водійські посвідчення і банківські картки. У разі відмови від добровільної участі в акції на непокірних чекає ганебне звільнення і депортація на батьківщину", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що подібні акції на окупованих територіях проводяться з певною періодичністю і часто пов'язані із затриманням одного з бойовиків українськими військовими.

"Вони проводяться з певною періодичністю і, як правило, після затримання українськими військовими чергового бойовика з російською пропискою. Акції вже проходили після затримання російських громадян Агєєва і Покусаева (Віктора Агєєва і Миколи Покусаева. – ред.). Як і попередні, нинішня проведена у відповідності з вказівкою Генерального штабу ЗС РФ. За її ходом і дотриманням правил усіма учасниками спостерігали арбітри з ФСБ. Такий суворий контроль не випадковий, адже бойовики не дуже воліють прощатися з документами", – додали в штабі.

 

Російсько-окупаційні війська на тимчасово окупованих теріторіях масово вилучають паспорти у бойовиків Українська...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, вчора в штабі АТО повідомили про затримання чергового бойовика. Він виявився уродженцем Єнакієве Донецької області 1979 року народження Романом Толкущим. До початку подій на сході України він перебував у Москві.

В зоні АТО дотримується режим тиші, - штаб На Донбасі бойовики в повній мірі дотримуються перемир'я, - штаб
Теги: бойовики, Новини АТО
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