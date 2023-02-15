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Воював проти України у складі ПВК "Вагнер". Білоруському найманцю виписали підозру

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Середа 15 лютого 2023 15:03
Воював проти України у складі ПВК "Вагнер". Білоруському найманцю виписали підозру Фото: білоруському найманцю, який воював у лавах ПВК "Вагнер", виписали підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки повідомила про підозру білоруського найманця, який воював проти України у складі ПВК "Вгнер". У листопаді минулого року його взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, у липні минулого року громадянин Білорусі вступив до лав ПВК "Вагнер". У її складі він брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку. Однак у листопаді найманець потрапив у полон на Донеччині.

"Іноземець підписав контракт із угрупованням "Вагнера", щоб "заробити" грошей. Для цього він прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов десятиденний курс бойової підготовки. Потім його перекинули на східний фронт для штурму бойових позицій підрозділів ЗСУ", - з'ясував слідство .

Після затримання найманець дав СБУ свідоцтва про військові злочини окупаційних угруповань РФ та установчих даних осіб, причетних до їх скоєння.

Також він розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення та вбивства в лавах ЧВК за невиконання наказів.

Бойовику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 447 КК України (участь найманця у збройному конфлікті, військових чи насильницьких діях). Нині він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоСБУ затримала зловмисника, який виявився агентом ФСБ та передавав ворогові дані про оборону Миколаєва.

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