Воює в інтересах НАТО: прем'єр Польщі виступив за короткий шлях України в Альянс

Хоча сьогодні Україна не є частиною НАТО, вона захищається від брутальної сили Росії, яка б загрожувала багатьом країнам Альянсу. Тому Україна заслуговує на вступ.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю канадському СВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй представили дуже швидкий шлях до НАТО", - заявив глава польського уряду. За його словами, це питання важливіше за деякі поточні політичні проблеми української держави.

Він також підкреслив, що західноєвропейські країни далекі від Росії, тому їм не варто побоюватися прямої загрози, і вони мають бути більш прихильні до України.

"Наразі безпека східного флангу НАТО є найчутливішим моментом та найважливішим аспектом безпеки всього регіону", - зазначив прем'єр-міністр Польщі.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила 1 червня, що Німеччина поки що не готова до прийому України до НАТО. "Політика відчинених дверей НАТО залишається в силі, але водночас ясно, що ми не можемо говорити про прийом нових членів у розпал війни", - сказав Бербок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, але чекає, коли НАТО буде готовий прийняти Україну.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі у липні "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Україна стане членом НАТО і Євросоюзу раніше, ніж цього всі очікують.