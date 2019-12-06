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Войцицкая: пролоббировав открытие импорта э/э, Герус действовал в интересах РФ

Новости » Энергетика     06.12.2019 - 12:17
Войцицкая: пролоббировав открытие импорта э/э, Герус действовал в интересах РФ
Фото: Виктория Войцицкая (samopomich.ua)

Экс-нардеп прокомментировала "поправку Геруса"

Пролоббировав поправку, которая открыла импорт электроэнергии из России, председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус действует против интересов Украины. Об этом заявила экс-депутат Виктория Войцицкий в эфире "Прямого" телеканала.

"Тот, кто хочет увеличить зависимость Украины от страны-агрессора, страны-оккупанта, играет на его стороне. Этот человек не заинтересован в том, чтобы Украина стала действительно мощным, сильным государством", - сказала Войцицкая.

Напомним, 18 сентября Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в котором председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус внес правку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии из России.

Импорт начался с 1 октября. За первую половину октября импорт вырос в два раза, за ноябрь вырос еще в три раза - до 12 млн кВт-ч / сутки. Рост импорта российского тока привел к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями.

По данным экспертов, импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, который поставляется на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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Новости Украины ЭлектроэнергияАндрей ГерусВиктория Войцицкая
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