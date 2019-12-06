Войціцька: пролобіювавши відкриття імпорту е/е, Герус діяв в інтересах РФ

Фото: Вікторія Войціцька (samopomich.ua)

Екснардеп прокоментувала "правку Геруса"

Пролобіювавши поправку, яка відкрила імпорт електроенергії з Росії, голова енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус діє проти інтересів України. Про це заявила ексдепутат Вікторія Войціцька в ефірі "Прямого" телеканалу.

"Той, хто хоче збільшити залежність України від країни-агресора, від країни-окупанта, грає на його боці. Ця людина не зацікавлена у тому, щоб Україна стала дійсно потужною, сильною державою", - сказала Войціцька.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в якому голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вніс правку, що дозволила комерційний імпорт електроенергії з Росії.

Імпорт розпочався з 1 жовтня. За першу половину жовтня імпорт виріс в два рази, за листопад зріс ще в три рази - до 12 млн кВт-год / добу. Зростання імпорту російського струму призвело до обмеження виробництва електроенергії українськими енергопідприємствами.

За даними експертів, імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російського струму, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.