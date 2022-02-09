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Военная операция по эвакуации граждан США из Украины не планируется, - Пентагон

Автор: Дмитрий Кузнецов

США могут задействовать войска для помощи в эвакуации своих граждан из Украины при вторжении России. Однако военная операция по их вывозу с украинской территории не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя оборонного ведомства Джона Кирби во время брифинга.

"Если американцы, которые находятся в Украине, прислушаются к предупреждениям от Госдепартамента и президента (США Джо Байдена - ред.), не должно быть необходимости в привлечении 82-й воздушно-десантной дивизии для оказания помощи в миссиях по эвакуации", - сказал Кирби.

При этом представитель Пентагона допустил возможность привлечения американских военных для помощи в эвакуации граждан США из Украины в случае необходимости. Однако войска США не будут заходить на украинскую территорию, чтобы вывозить американцев.

"Это не зона боевых действий. Есть много физических возможностей выехать самостоятельно", - добавил Кирби.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут проводить массовую эвакуацию американцев из Украины в случае вторжения России.

Отметим, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом одобрил план по эвакуации американцев из Украины через Польшу.

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