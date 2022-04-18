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Войска РФ захватили вышки "Киевстара" в Херсонской области

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Херсонская область, Понедельник 18 апреля 2022 15:47
Войска РФ захватили вышки "Киевстара" в Херсонской области Оккупанты захватили вышки "Киевстара" в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области российские военные захватили вышки и офисные помещения мобильного оператора "Киевстар". В частности, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

С начала вторжения РФ и оккупации Херсонской области, вражеские вооруженные формирования захватили объекты и офисные помещения крупнейшего оператора мобильной связи "Киевстар".

Сейчас имущество этой критической инфраструктуры находятся под контролем оккупантов.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Добавим, что на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей захваченные оккупантами башни используются для работы местных операторов. Причем операторы в ОРДЛО работают внутри украинского кода "+380".

Ранее мы сообщали, что в Херсоне оккупанты призывают местных к коллаборации.

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