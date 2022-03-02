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Войска РФ ударили ракетой по Чернигову. Пострадало здание райбольницы

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Чернигов, Среда 02 марта 2022 13:18
Войска РФ ударили ракетой по Чернигову. Пострадало здание райбольницы Фото: войска РФ ударили ракетой по Чернигову (t.me/s/nexta_live)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 марта российские войска ударили крылатой ракетой по Чернигову. В результате чего пострадало здание районной больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Чернігів".

Как информирует издание, ссылаясь на данные ОК "Север", крылатая ракета не попала в здание больницы, но в результате взрыва из нее повылетали окна.

Какие еще здания пострадали от обстрела, пока не известно.

Напомним, в Чернигове жителей призвали оставаться дома или в укрытиях. Покидать город запрещено, ведь выезды из него заминированы.

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