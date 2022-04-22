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Войска РФ не смогли продвинуться в Рубежное и Попасную, - Генштаб ВСУ

Фото: В Рубежном враг не смог закрепиться (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о состоянии дел на фронте в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Враг на протяжении суток вел штурмовые действия в направлении Славянска, закрепившись в Лозовом. Российские оккупанты также укрепляют ранее занятые позиции в районах Зеленой Долины и Кременной. Там войска РФ перегруппировываются и готовятся к наступлению.

"Безуспешно пытается закрепиться в населенном пункте Рубежное.
В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг закрепился в Степном. Там россияне заняли центральную часть населённого пункта.

К слову, 12 коллаборантов получили подозрения в Луганской области.

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