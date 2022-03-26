Войска РФ пытаются установить жесткий полицейский режим на оккупированных территориях

"На Таврийском направлении противник продолжает принимать меры по усилению контроля над оккупированными территориями. Проводит фильтрационные мероприятия, осуществляет попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что в Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет им подчиняться. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты".

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