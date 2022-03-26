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Войска РФ пытаются установить жесткий полицейский режим на оккупированных территориях

Фото: войска РФ пытаются установить жесткий полицейский режим на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска на Таврийском направлении продолжают пытаться установить усиленный контроль над временно оккупированными территориями. Они хотят ввести жесткий административно-полицейский режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На Таврийском направлении противник продолжает принимать меры по усилению контроля над оккупированными территориями. Проводит фильтрационные мероприятия, осуществляет попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что в Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет им подчиняться. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты".

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