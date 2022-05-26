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Войска РФ пополняют запасы резервов в приграничных областях: названа цель

Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска продолжают ускоренную подготовку резервов в приграничных с Украиной областях с целью усилить наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов", - сказано в сообщении Генштаба.

Как подчеркивает высшее военное руководство Украины, целью восполнения запасов является восстановление наступления войск РФ.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска смогли захватить село Медная Руда Донецкой области. Продолжаются попытки наступления на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что российские военные продолжают наступление на Северодонецком направлении. Оккупантам удалось достичь частичного успеха в направлении Устиновки.

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Война России против УкраиныДонбассГенштаб ВСУ