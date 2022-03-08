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Войска РФ обстреляли Рубежное: за сутки погибло трое гражданских

Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупационные войска обстреляли город Рубежное (Луганская область). В результате чего за сутки погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"За сутки в результате вражеских обстрелов погибло трое жителей г. Рубежное. Всего в течение суток в полицию Луганской области поступило 13 сообщений об обстрелах оккупационными войсками населенных пунктов Луганщины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранителей, в результате обстрелов повреждено 8 частных и многоэтажных домов в г. Рубежное и Кременная, а также автомобиль в г. Северодонецк.

Напомним, вчера в результате обстрела Рубежного были повреждены ж/д дорога и жилые дома города.

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ЛуганскполицияРубежноеВойна России против Украины