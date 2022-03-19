ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ после неудач окапываются и переходят к обороне

Новина українською →
Киев, Суббота 19 марта 2022 00:07
Войска РФ после неудач окапываются и переходят к обороне
Автор: Константин Широкун

Согласно анализу спутниковых снимков от Maxar Technologies, российские военные после неудач в наступательных операциях буквально окапываются и переходят к обороне, сооружая земляные валы вокруг своей военной техники к северо-западу от украинской столицы Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На новых спутниковых снимках видны защитные валы и брустверы вокруг российской военной техники в районе населенного пункта Озера и аэродрома "Антонов" в Гостомеле. В селах Здвижевка и Берестянка, расположенных дальше на северо-запад от Киева, также замечены новые земляные укрытия.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 23-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта