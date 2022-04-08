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Из-за войны России против Украины погибли уже 169 детей

Фото: из-за войны России против Украины погибли уже 169 детей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на 44-й день войны России против Украины погибли 169 детей. Еще более 306 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 169 детей погибли и 306 получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По полученным ювенальными прокурорами данным всего пострадало детей в Киевской - 88, Донецкой - 81, Харьковской - 75, Черниговской - 50, Николаевский - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

Так, в г. Буча Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружено тело 15-летней девочки.

А 7 апреля в Днепропетровской области в результате обстрела военными РФ лодки, в которой находились 14 человек, погиб один ребенок и еще два 4 и 16 лет получили ранения.

Кроме того, 6 и 7 апреля из-за обстрелов оккупантами г. Северодонецк, Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.

Вместе с тем, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 44-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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