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Из-за войны России против Украины погибли 148 детей

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Киев, Четверг 31 марта 2022 09:13
Из-за войны России против Украины погибли 148 детей Фото: из-за российского вторжения гибнут украинские дети (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 148 украинских детей. Еще 232 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что эти цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование и осмотры обстрелов и разрушений в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской - 69, Донецкой - 57, Харьковской - 53, Черниговской - 41, Николаевской - 30, Луганской - 30, Запорожской - 22, Херсонской - 27, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших из-за обстрела Николаевской ОГА возросло до 16 человек.

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