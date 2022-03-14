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Після війни відбудуємо кожен будинок, кожну квартиру-Зеленський

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 14:29
Після війни відбудуємо кожен будинок, кожну квартиру-Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після війни будуть відбудовані всі будинки і квартири, які були зруйновані в результаті авіаударів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Російські війська продовжують знищувати нашу інфраструктуру, продовжують бити по наших містах... Але, знайте, ми все відбудуємо, ми все відновимо. Кожна вулиця кожного міста, кожна квартира кожного українця. Я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми направимо на це всі наші сили і всю допомогу світу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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