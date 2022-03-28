Из-за войны из Харькова выехали 30% жителей, - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами. При этом он добавил, что многие люди начали возвращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город, но в последнее время мы наблюдаем, что многие харьковчане возвращаются", - заявил он.

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