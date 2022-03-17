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После войны будем быстро восстанавливать Украину. Для этого привлечем репарации от РФ, - Ермак

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что после завершения войны начнется очень быстрое восстановление Украины. По его словам, восстанавливать нашу страну планируют, в частности, за счет репараций, полученных от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Кроме репараций, для восстановления пострадавшей от российской агрессии Украины, планируется привлечь средства международных партнеров.

Кроме того, Ермак призвал бизнес инвестировать в покупку украинских военных облигаций, а компании, которые вышли или выходят из России - переориентироваться на украинский рынок. Также руководитель ОП предложил рассмотреть возможность создания специальных фондов и программ для восстановления и восстановления Украины.

"Лучшим ответом на те бесчеловечные поступки, которые мы видим сейчас на территории нашей страны, будет появление на месте разрушенных зданий современных домов, предприятий, где смогут работать украинцы. И мы очень надеемся, что благодаря этому люди, которые сейчас вынуждены выезжать из Украины, быстро вернутся на свою родину", - пояснил он.

Напомним, убытки Украины из-за вторжения РФ уже превысили 100 млрд долларов.

В то же время для Украины уже зарезервировали 300 млрд долларов, которые ранее принадлежали российскому Центробанку.

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Война России против УкраиныАндрей ЕрмакОфис президента