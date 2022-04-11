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Война в Украине забрала жизни уже 183 детей

Фото: война в Украине забрала жизни уже 183 детей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли 183 ребенка. Еще 342 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову в Telegram.

"По состоянию на 8 часов 11 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 183 ребенка и пострадало 342 ребенка", - написала Денисова.

Она уточнила, что фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 47-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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