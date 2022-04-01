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Война в Украине. Погибли 153 ребенка, ранены более 245 несовершеннолетних

Фото: в Украине погибло 153 ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате действий российских оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 153 ребенка. Еще более 245 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего детей пострадало в Киевской области - 73, а также в Донецкой - 65, Харьковской - 53, Черниговской - 43, Николаевской - 30, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

Однако установить точные данные о пострадавших детях пока невозможно из-за активных боевых действий. В частности, в городе Мариуполь, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Также из-за обстрелов и бомбардировок повреждено 859 учебных заведений, из них 83 разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

Напомним, Ирина Верещук рассказала, что российские оккупанты используют украинских детей и женщин, как живой щит.

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