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Война в Украине. Какие выплаты получат военные ВСУ

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 12:37
Война в Украине. Какие выплаты получат военные ВСУ Фото: Украинские военные, участвующие в боевых действиях, получат по 100 тысяч гривен в месяц (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Валерия Полищук

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже больше месяца. В связи с этим правительство приняло решение увеличить выплаты украинским военнослужащим.

О том, какие денежные вознаграждения получат военные во время войны - подробнее в материале РБК-Украина.

С 1 марта военным ВСУ повысили размер денежного обеспечения, а также внедрили дополнительное вознаграждение за службу в условиях военного времени.

Денежное вознаграждение во время войны

Во время войны все военные ВСУ получают дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен к обычному ежемесячному денежному обеспечению. Так, в зависимости от рода войск и других факторов, во время военного состояния военные могут получать по-разному.

При этом предусматривается дополнительные выплаты для военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, которые составляют 100 тысяч гривен в месяц.

В то же время военнослужащие Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, получают дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в расчете на месяц.

Компенсация семьям в случае смерти военного

В случае смерти военнослужащего во время войны семье будет выплачена единоразовая денежная помощь в размере 15 млн гривен. Сумма будет распределяться равными долями на всех родственников.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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