ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна в Україні. Які виплати отримають військові ЗСУ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 12:37
Війна в Україні. Які виплати отримають військові ЗСУ Фото: українські військові, які беруть участь у бойових діях, отримають по 100 тисяч гривень на місяць (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Валерія Поліщук

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже більше місяця. У зв'язку з цим Уряд прийняв рішення збільшити виплати українським військовослужбовцям.

Про те, які грошові винагороди отримають військові під час війни-докладніше в матеріалі РБК-Україна.

З 1 березня військовим ЗСУ підвищили розмір грошового забезпечення, а також впровадили додаткову винагороду за службу в умовах воєнного часу.

Грошова винагорода під час війни

Під час війни всі військові ЗСУ отримують додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень до звичайного щомісячного грошового забезпечення. Так, залежно від роду військ та інших факторів, під час воєнного стану військові можуть отримувати по-різному.

При цьому передбачається додаткові виплати для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, які складають 100 тисяч гривень в місяць.

Водночас військовослужбовці служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейських, отримують додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень у розрахунку на місяць.

Компенсація сім'ям у разі смерті військового

У разі смерті військовослужбовця під час війни родині буде виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень. Сума буде розподілятися рівними частками на всіх родичів.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України выплат
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою