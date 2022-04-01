Війна в Україні. Які виплати отримають військові ЗСУ

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже більше місяця. У зв'язку з цим Уряд прийняв рішення збільшити виплати українським військовослужбовцям.

Про те, які грошові винагороди отримають військові під час війни-докладніше в матеріалі РБК-Україна .

З 1 березня військовим ЗСУ підвищили розмір грошового забезпечення, а також впровадили додаткову винагороду за службу в умовах воєнного часу.

Грошова винагорода під час війни

Під час війни всі військові ЗСУ отримують додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень до звичайного щомісячного грошового забезпечення. Так, залежно від роду військ та інших факторів, під час воєнного стану військові можуть отримувати по-різному.

При цьому передбачається додаткові виплати для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, які складають 100 тисяч гривень в місяць.

Водночас військовослужбовці служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейських, отримують додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень у розрахунку на місяць.

Компенсація сім'ям у разі смерті військового

У разі смерті військовослужбовця під час війни родині буде виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень. Сума буде розподілятися рівними частками на всіх родичів.