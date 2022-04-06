Война в Украине может длиться годами, - генсек НАТО

"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свое стремление контролировать всю Украину, а также переписать международный порядок, поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Мы должны быть реалистами и понимать, что это может продолжаться долго, многие месяцы или даже годы", - сказал он.

Министры иностранных дел стран НАТО встречаются в среду и четверг, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

Киев требует танков и истребителей в дополнение к системам обороны, уже предоставленным Западом.

"Я не буду вдаваться во все подробности того, какое именно вооружение предоставляют союзники, но я могу сказать, что в целом то, что делают союзники, имеет большое значение, включая некоторые более тяжелые системы в сочетании с более легкими системами", - сказал Столтенберг.