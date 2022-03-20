Война России усложняет Китаю покупку нефти, газа и зерновых, - Bloomberg

Развязанная Россией война против Украины усложнила торговые отношения страны-агрессора с Китаем, поставив под вопрос судьбу поставок металлов, нефти и газа, сельскохозяйственных культур между ними, отмечают аналитики.

До полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля значение России для Китая как поставщика сырья только возрастало.

Сразу после начала войны китайские официальные лица заявили, что не согласны с односторонними санкциями и продолжат нормальные торговые отношения с РФ. Но с тех пор банки приостановили финансирование закупок, а торговцы борются с логистикой, а совсем недавно министр иностранных дел КНР заявил, что Пекин не хочет, чтобы на него повлияли санкции.

Энергетика

РФ в настоящее время является вторым по величине поставщиком угля в Китай после Индонезии, в то время как ее экспорт газа значительно вырос с тех пор, как в 2019 году был запущен трубопровод "Сила Сибири".

Теперь китайские торговцы и инвесторы в значительной степени избегали российских поставок угля и СПГ, а также сырой нефти. Как отмечается в публикации, эта нерешительность может быть временной, учитывая неизвестную конечную цель международных санкций против России. В то же время это может отражать более глубокую обеспокоенность китайских компаний тем, что они могут сами оказаться под влиянием санкций, что чревато закрытием для них очень важных рынков.

"Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые небольшие фирмы могут быть готовы пойти на риск", - указывалось в отчете Capital Economics.

Также есть проблемы с логистикой, признают в китайской Ассоциации по транспортировке и распределению угля.

Китай заинтересован в ряде крупных российских энергетических проектах, и не может последовать примеру международных компаний и выйти из своих российских энергетических активов, считает старший аналитик по энергетике в Sanford C. Bernstein из Гонконга Нил Беверидж.

Нефть

Для сырой нефти расчеты также основываются на фрахтовых ставках и высоких надбавках к российским поставкам из-за войны. Как отмечают в американском издании, есть много стран, поставляющих нефть в Китай, и даже когда цены заоблачные, это позволяет покупателям быть немного более разборчивыми.

Зерновые

Растущие транспортные расходы также являются вероятным препятствием для расширения продаж зерна в Москве. Так, РФ продает пшеницу более чем в 100 стран, но Китай был одним из немногих крупных рынков, которые она изо всех сил пытается взломать. До недавнего времени поставки были ограничены, потому что большая часть российской пшеницы была запрещена из-за проблем с грибком.

В феврале Китай дал добро на импорт пшеницы со всей России в рамках ряда сделок, заключенных во время визита Владимира Путина в Пекин. Ожидалось, что этот шаг вызовет проблемы с продажами в таких странах, как Франция, Австралия, Канада и США.

Но даже несмотря на то, что ограничения были сняты, Китай, вероятно, продолжит импорт из своих обычных источников, сказал соучредитель и директор по маркетинговым исследованиям Sitonia Consulting в Шанхае Дарин Фридрихс.

Металлы

По некоторым металлам зависимость Китая от России в последние годы только ослабла. Так, Индонезия стала основным поставщиком никеля. И хотя доля РФ в импорте рафинированной меди увеличилась, расширение металлургической промышленности КНР означает, что импорт руды напрямую от горняков из таких мест, как Южная Америка, стал более важным.

В любом случае Китай уже покупает большую часть экспорта рафинированной меди из России, согласно заметке UBS AG на этой неделе, которая предполагает, что потенциал роста ограничен.

Что касается палладия, который в основном используется для снижения загрязнения окружающей среды автомобилями, то экспорт России в Китай увеличился в последние годы и теоретически может увеличиться еще больше. Потенциальное препятствие, по мнению UBS, заключается в том, что компании, зарегистрированные в Европе, производят большую часть каталитических нейтрализаторов, продаваемых в Китае, и они могут не хотеть поставок из России.