Война России против Украины забрала жизни 117 детей

По данным ведомства, больше всего пострадало детей в Киевской - 58, Харьковской - 40, Черниговской - 31, Донецкой - 30, Николаевский - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

Так, в Херсонской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения.

В результате обстрела с. Константиновка Николаевской области на территории СТ "Южный Буг" разрушены дома, под их завалами обнаружены обгоревшие тела 3 человек, среди которых 7-летний ребенок.

Вчера оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок - в с. Каменском. Двое детей в тяжелом состоянии.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киеве.

Кроме того, подверглись разрушениям более 40 учреждений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Прокуроры отмечают, что эти данные не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

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