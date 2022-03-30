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Россия перебрасывает в Украину войска из Абхазии и Южной Осетии, - Генштаб ВСУ

Сбитый самолет РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отбиты четыре атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По имеющейся информации, вооруженные силы РФ продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом. В целях комплектования вооруженных сил России, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения. Так, в населенном пункте Большая Белозерка, российские подразделения рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами. В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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