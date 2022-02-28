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Война России против Украины: стартовала чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН

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Нью-Йорк, Понедельник 28 февраля 2022 18:21
Война России против Украины: стартовала чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН Фото: Генассамблея ООН проводит чрезвычайную сессию по Украине (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Из-за войны России против Украины на 28 февраля была созвана 11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН. Она уже стартовала.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, чрезвычайные специальные сессии Генассамблеи ООН являются редким событием. С 1950 года было созвано всего 10 таких сессий.

Предыдущая такая сессия была посвящена действиям Израиля в Восточном Иерусалиме и на остальной части палестинской территории.

Напомним, накануне Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине.

Также сообщалось, что Совет ООН по правам человека проведет срочное заседание из-за войны России против Украины.

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