Война России против Украины распространилась вплоть до Арктики

Последствия войны России против Украины затронули Арктику. Ученые вынуждены остановить жизненно важные исследования по выбросу углерода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.
Как только Россия напала на Украину, глобальный консорциум исследователей вечной мерзлоты был готов приступить к многолетнему мониторингу всей Арктики. Исследование должно было позволить получить важные данные о том, как регион нагревается.
Однако международное возмущение и финансовые санкции по поводу неспровоцированного вторжения России в Украину положили конец любому научному сотрудничеству с российскими исследователями. И хотя ученые-климатологи согласны с тем, что ограничения необходимы, они жалуются на упущенную возможность для жизненно важных исследований в регионе - на долю РФ приходится половина арктической суши.
"По крайней мере, половина нашей работы была бы в России, а сейчас мы вообще не можем заниматься там наукой", - сказала Сью Натали, директор арктической программы Центра климатических исследований Вудвелла в Массачусетсе.
Эксперты опасаются, что по мере развития конфликта в Украине, подрыв политического сотрудничества между арктическими странами может привести к тому, что вредная для окружающей среды деятельность России в регионе останется бесконтрольной, что еще больше усугубит последствия изменения климата.
Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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