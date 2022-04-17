Война России против Украины изменила отношение швейцарцев к НАТО, - опрос

Развязанная Россией война против Украины усилила в Швейцарии поддержку сотрудничества с НАТО. Однако за вступление страны в Альянс выступает только треть швейцарцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса издания Blik .

По его данным, 56% швейцарцев выступают за более тесное сотрудничество с НАТО. При этом 35% опрошенных активно его поддерживают, а 21% - частично.

Увеличение расходов на оборону поддерживают 55% участников опроса. Как отмечает издание, показательный разворот во взглядах особенно заметен среди левых. Поддержка усиления сотрудничества с НАТО среди сторонников социалистов достигла 76%, а "зеленых" - 73%.

Издание отмечает, что еще недавно сторонники левых называли НАТО "инструментом империализма США", а термин "трансатлантический" в определенных кругах считался бранным словом.

Сегодня 65% жителей Швейцарии поддерживают участие страны в системе противоракетной обороны "Железный купол". В настоящий момент ЕС обсуждает возможность закупки у Израиля этой технологии, чтобы защитить себя от России. Стоимость сделки оценивается в десятки миллиардов долларов.

При этом вступление Швейцарии в НАТО поддерживает только 33% жителей страны.

Еще одной неожиданностью опроса, отмечает издание, стала поддержка швейцарцами поставок оружия Украине. Однозначно за это выступают 24% опрошенных, допускают такую возможность - 8%. При этом 62% граждан страны требуют, чтобы правительство отправило украинцам каски и бронежилеты.

Что касается санкций против России, то 58% швейцарцев считают, что введенными ограничениями их страна не нарушила нейтралитет. Приветствуют эмбарго на российскую нефть и газ 62% опрошенных.