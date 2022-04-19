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Война с Россией уничтожила 30% украинской инфраструктуры, - министр

Улицы Бучи (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате нападения России на Украину повреждено, или уничтожено до 30% украинской инфраструктуры. Убытки превышают 100 миллиардов долларов, а на восстановление понадобится не менее двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр уверен, что для восстановления разрушенной инфраструктуры необходимо привлекать замороженные российские активы. Украина ранее не сообщала о конкретном воздействии на инфраструктуру.

"Практически все компоненты нашей транспортной инфраструктуры в той или иной форме пострадали", — заявил министр инфраструктуры. Он заявил, что вторжение России затронуло от 20% до 30% всей инфраструктуры с разной степенью повреждения и разрушения.

Кубраков также отметил, что более 300 мостов на национальных дорогах были разрушены или повреждены, более 8000 км дорог нуждаются в ремонте, а десятки железнодорожных мостов были взорваны.

Министр инфраструктуры сообщил, что западные страны должны поддержать восстановление Украины. Первым источником средств могут стать активы Российской Федерации, которые сейчас заморожены практически во всех крупных странах.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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