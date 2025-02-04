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Воїни ГУР та СБС знищили російську гаубицю на Покровському напрямку (відео)

Вівторок 04 лютого 2025 15:46
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Воїни ГУР та СБС знищили російську гаубицю на Покровському напрямку (відео) Фото: воїни ГУР та СБС знищили російську гаубицю на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) та Сил безпілотних систем (СБС) знищили російську гаубицю на Покровському напрямку. Результат вогневої роботи зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Воїни ГУР МО України та підрозділу "Nemesis" Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російську гаубицю на Покровському напрямку", - йдеться в дописі під відео.

У ГУР показали результат ефективної та естетичної вогневої роботи українських бійців.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила майже 843 тисячі одиниць особового складу.

Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 окупантів. Також було знищено 18 танків, 24 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем й іншу техніку ворога.

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