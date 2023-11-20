Воїни "Азова" за допомогою артилерії знищили ворожих піхотинців у лісі (відео)

Бійці "Гвардії наступу" виявили групу російських піхотинців у лісі та завдали удару з артилерії. Процес ліквідації окупантів вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Робота аеророзвідників та артилеристів бригади "Азов", - йдеться у повідомленні.

У результаті вдалої роботи українських воїнів було знищено живу силу противника.

ЗСУ знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових.

Також українські бійці за минулу добу знищили майже 300 окупантів, техніку та склад боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.

А в армії Естонії повідомили, що РФ зазнала значних втрат на лівому березі Дніпра і вже була змушена перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту.