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К востоку от Харькова зафиксирована 12-километровая военная колонна РФ, - CNN

Фото: К востоку от Харькова зафиксирована 12-километровая военная колонна РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На спутниковых снимках, собранных и проанализированных компанией Maxar Technologies, видно, как 8 апреля военная колонна длиной 12 км движется на юг через город Великий Бурлук на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На снимках видны бронетранспортеры, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательное оборудование, составляющие колонну.

Фото: к востоку от Харькова зафиксирована 12-километровая военная колонна РФ (Maxar Technologies)

На востоке Украины идут крупные боевые действия, сообщается о сильных обстрелах по всему Донбассу, в преддверии, как они предупреждают, крупного российского наступления.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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