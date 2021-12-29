На востоке Украины резкое похолодание и снегопады: штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в восточных областях Украины. В частности, погода сильно испортится в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня на дорогах страны гололедица; ночью в восточных областях значительный снег, местами с дождем, гололед (I уровень опасности, желтый).
Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный).
Такие погодные условия могут повлечь нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.
Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).