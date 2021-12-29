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На востоке Украины резкое похолодание и снегопады: штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в восточных областях Украины. В частности, погода сильно испортится в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня на дорогах страны гололедица; ночью в восточных областях значительный снег, местами с дождем, гололед (I уровень опасности, желтый).

Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный).

Такие погодные условия могут повлечь нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.

Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

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