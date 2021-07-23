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На востоке Украины прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности

Автор: Анастасия Рокитна

На востоке Украины будет высокая температура воздуха. Там будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

23 июля в восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, сегодня днем по всей стране столбики термометров будут колебаться на уровне + 25-27 градусов. Только в западных областях будет несколько прохладнее - там прогнозируют +23-25 градусов.

Ночью по Украине будет прохладно. В большинстве областей +12-14 градусов. Теплые ночи будут у моря - там будет +15-17 градусов.

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