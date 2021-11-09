На востоке Турции обрушился дом, пострадали более 10 человек

На востоке Турции обрушился двухэтажный дом, в результате чего по меньшей мере 20 человек оказались в ловушке. К настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под завалов 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

Инцидент произошел в городе Малатья.

Двое пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

Причины обрушения здания пока неизвестны. По данным издания, на момент катастрофы в здании велись строительные работы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Малатья - это город с населением 450 тысяч человек. Он расположен примерно в 500 км к востоку от столицы Турции Анкары.

Фото: на востоке Турции обрушился дом (twitter.com)