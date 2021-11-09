ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На востоке Турции обрушился дом, пострадали более 10 человек

Новина українською →
Малатья, Вторник 09 ноября 2021 22:12
На востоке Турции обрушился дом, пострадали более 10 человек Фото: на востоке Турции обрушился дом (twitter.com/malatyaliyizbiz)
Автор: Валерия Полищук

На востоке Турции обрушился двухэтажный дом, в результате чего по меньшей мере 20 человек оказались в ловушке. К настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под завалов 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Инцидент произошел в городе Малатья.

Двое пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

Причины обрушения здания пока неизвестны. По данным издания, на момент катастрофы в здании велись строительные работы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Малатья - это город с населением 450 тысяч человек. Он расположен примерно в 500 км к востоку от столицы Турции Анкары.

Фото: на востоке Турции обрушился дом (twitter.com)

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Обрушение дома
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС