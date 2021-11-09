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На сході Туреччини обвалився будинок, постраждали понад 10 осіб

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Малатья, Вівторок 09 листопада 2021 22:12
На сході Туреччини обвалився будинок, постраждали понад 10 осіб Фото: на сході Туреччини обрушився будинок (twitter.com/malatyaliyizbiz)
Автор: Валерія Поліщук

На сході Туреччини обрушився двоповерховий будинок, в результаті чого щонайменше 20 людей опинилися в пастці. До теперішнього часу рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Інцидент стався в місті Малатья.

Двоє постраждалих в результаті інциденту перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доставили в лікарні.

Причини обвалення будівлі поки невідомі. За даними видання, на момент катастрофи в будівлі велися будівельні роботи.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Малатья-це місто з населенням 450 тисяч чоловік. Він розташований приблизно в 500 км на схід від столиці Туреччини Анкари.

Фото: на сході Туреччини обрушився будинок (twitter.com)

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