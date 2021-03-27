На востоке США в результате перестрелки погибли два человека
В Вирджиния-Бич на восточном побережье Соединенных Штатов произошла перестрелка. В результате происшествия погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.
Об этом сообщает местный телеканал WAVY со ссылкой на полицию.
Информация о стрельбе на пересечении 20-й улицы и Атлантик-авеню поступила в поздно ночью 26 марта. По словам полицейских, было совершено много выстрелов.
#BREAKING Virginia Beach update— R A W S L E R T S (@Rawsalerts) March 27, 2021
#VirginiaBeach l #VA
9 shot, 2 dead, Officer hit by car and multiple suspects detained after shooting in bustling Virginia Beachpic.twitter.com/pWB7W51U4I
Когда полиция прибыла на месте происшествия, раздались новые выстрелы. Полиция открыла ответный огонь, злоумышленник был застрелен. Также погибла женщина, которая была случайным прохожим.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают несколько человек.
Chopper 10 over VB oceanfront: Police confirm there are two people dead and numerous others injured after multiple shootings — one of which was officer-involved — at the Virginia Beach Oceanfront Friday night. Details on https://t.co/krcN65dEPW @WAVY_News pic.twitter.com/KBKYVsQWZg— Jeff Myers (@wavyphotog) March 27, 2021
Напомним, ранее в Чикаго произошла стрельба. В результате один человек был убит и по меньшей мере семь получили ранения.
Кроме того, в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.
Добавим, что в конце февраля в американском штате Канзас произошел взрыв во время полицейской проверки дома. В результате взрыва пострадали трое правоохранителей.