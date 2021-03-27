На востоке США в результате перестрелки погибли два человека

В Вирджиния-Бич на восточном побережье Соединенных Штатов произошла перестрелка. В результате происшествия погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает местный телеканал WAVY со ссылкой на полицию.

Информация о стрельбе на пересечении 20-й улицы и Атлантик-авеню поступила в поздно ночью 26 марта. По словам полицейских, было совершено много выстрелов.

#BREAKING Virginia Beach update



#VirginiaBeach l #VA



9 shot, 2 dead, Officer hit by car and multiple suspects detained after shooting in bustling Virginia Beachpic.twitter.com/pWB7W51U4I — R A W S L E R T S (@Rawsalerts) March 27, 2021

Когда полиция прибыла на месте происшествия, раздались новые выстрелы. Полиция открыла ответный огонь, злоумышленник был застрелен. Также погибла женщина, которая была случайным прохожим.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают несколько человек.