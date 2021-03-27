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На востоке США в результате перестрелки погибли два человека

Новина українською → Вирджиния, Суббота 27 марта 2021 12:58
На востоке США в результате перестрелки погибли два человека Фото: полицейская лента (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Вирджиния-Бич на восточном побережье Соединенных Штатов произошла перестрелка. В результате происшествия погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает местный телеканал WAVY со ссылкой на полицию.

Информация о стрельбе на пересечении 20-й улицы и Атлантик-авеню поступила в поздно ночью 26 марта. По словам полицейских, было совершено много выстрелов.

Когда полиция прибыла на месте происшествия, раздались новые выстрелы. Полиция открыла ответный огонь, злоумышленник был застрелен. Также погибла женщина, которая была случайным прохожим.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают несколько человек.

Напомним, ранее в Чикаго произошла стрельба. В результате один человек был убит и по меньшей мере семь получили ранения.

Кроме того, в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.

Добавим, что в конце февраля в американском штате Канзас произошел взрыв во время полицейской проверки дома. В результате взрыва пострадали трое правоохранителей.

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