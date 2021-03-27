На сході США в результаті перестрілки загинули дві людини

У Вірджинія-Біч на східному узбережжі Сполучених Штатів сталася перестрілка. В результаті події загинули дві людини, ще вісім людей отримали поранення.

Про це повідомляє місцевий телеканал WAVY з посиланням на поліцію.

Інформація про стрілянину на перетині 20-ї вулиці і Атлантик-авеню надійшла пізно вночі 26 березня. За словами поліцейських, було скоєно багато пострілів. #BREAKING Virginia Beach update



#VirginiaBeach l #VA



9 shot, 2 dead, Officer hit by car and multiple suspects detained after shooting in bustling Virginia Beachpic.twitter.com/pWB7W51U4I — R A W S L E R T S (@Rawsalerts) March 27, 2021 Коли поліція прибула на місце події, пролунали нові постріли. Поліція відкрила вогонь у відповідь, зловмисник був застрелений. Також загинула жінка, яка була випадковим перехожим. Зараз співробітники правоохоронних органів допитують кілька людей. Chopper 10 over VB oceanfront: Police confirm there are two people dead and numerous others injured after multiple shootings — one of which was officer-involved — at the Virginia Beach Oceanfront Friday night. Details on https://t.co/krcN65dEPW @WAVY_News pic.twitter.com/KBKYVsQWZg — Jeff Myers (@wavyphotog) March 27, 2021