ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На сході США в результаті перестрілки загинули дві людини

Новость на русском → Вірджинія, Субота 27 березня 2021 12:58
На сході США в результаті перестрілки загинули дві людини Фото: поліцейська стрічка (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Вірджинія-Біч на східному узбережжі Сполучених Штатів сталася перестрілка. В результаті події загинули дві людини, ще вісім людей отримали поранення.

Про це повідомляє місцевий телеканал WAVY з посиланням на поліцію.

Інформація про стрілянину на перетині 20-ї вулиці і Атлантик-авеню надійшла пізно вночі 26 березня. За словами поліцейських, було скоєно багато пострілів.

Коли поліція прибула на місце події, пролунали нові постріли. Поліція відкрила вогонь у відповідь, зловмисник був застрелений. Також загинула жінка, яка була випадковим перехожим.

Зараз співробітники правоохоронних органів допитують кілька людей.

Нагадаємо, раніше у Чикаго відбулася стрілянина. В результаті одна людина була убита і щонайменше семеро отримали поранення.

Крім того, в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

Додамо, що наприкінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Стрільба
NEWS
Сьогодні Україна переходить на літній час
Сьогодні Україна переходить на літній час
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда